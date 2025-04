Cure domiciliari | il Piemonte prima regione in Italia per numero di assistiti

Piemonte primo in Italia per quanto riguarda le Cure domiciliari. La regione ha infatti raggiunto e superato per il 2024 il target previsto dal Pnrr del 10% di assistiti over 65 trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione anziana, raggiungendo un livello di copertura del 14. Novaratoday.it - Cure domiciliari: il Piemonte prima regione in Italia per numero di assistiti Leggi su Novaratoday.it Ilprimo inper quanto riguarda le. Laha infatti raggiunto e superato per il 2024 il target previsto dal Pnrr del 10% diover 65 trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione anziana, raggiungendo un livello di copertura del 14.

Cure domiciliari: il Piemonte prima regione in Italia per numero di assistiti. Cure domiciliari: Piemonte prima Regione in Italia per numero di anziani assistiti. Il Piemonte è la prima regione italiana per numero di assistiti in cure domiciliari. Piemonte, prima Regione in Italia per assistenza domiciliare, raggiunta la copertura del 14,32%.

Assistenza domiciliare integrata, Salutequità “Italia in chiaroscuro” - ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 è a un passo e il PNRR parla chiaro: si deve passare dal 4% circa di assistenza domiciliare integrata (ADI) per gli over 65 del 2023 ad almeno il 10% per raggiungere l’obiet ... (msn.com)