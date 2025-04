Mps scontro tra proxy per l' Ops su Mediobanca | Glass Lewis spinge per l' aumento di capitale del Monte dopo la bocciatura dell' ISS

scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge sul voto favorevole per l'au Ilgiornaleditalia.it - Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge per l'aumento di capitale del Monte dopo la bocciatura dell'ISS Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il voto del 17 aprile sarà cruciale per l’operazione; la replica di Mps a ISS: "Rischi gestibili e non devono pesare sul voto", la banca difende l’integrazione, ritenuta "lineare e senza criticità" Mps,traper l'Ops susul voto favorevole per l'au

Mps-Mediobanca, i proxy si spaccano sull’ops: Glass Lewis consiglia di votare sì all’aumento, .... Mediobanca chiama la Bce per fermare la scalata: «Patto occulto tra Caltagirone e Del Vecchio». Mps replica a Iss su deal Mediobanca, analisi proxy "inaccurata e incompleta". Mps-Mediobanca, così Caltagirone e Del Vecchio con il Tesoro puntano al terzo polo blindando Generali. Ecco le difese di Nagel. Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge per l'aumento di capitale del Monte dopo la bocciatura dell'ISS. Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge per l'aumento di capitale del Monte dopo la…. Ne parlano su altre fonti

Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge per l'aumento di capitale del Monte dopo la bocciatura dell'ISS - Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge sul voto favorevole per l'aumento di capitale decisivo del Monte dopo la bocciatura dell'ISS. La decisione, se approvata nell’assembl ... (informazione.it)

Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge sul voto favorevole per aumento di capitale dopo la bocciatura dell'ISS - Mps, scontro tra proxy per l'Ops su Mediobanca: Glass Lewis spinge sul voto favorevole per l'aumento di capitale decisivo dopo la bocciatura dell'ISS. La decisione, se approvata nell’assemblea del pro ... (informazione.it)

Mps, Glass Lewis dà l’ok all’Ops: «Crea valore su Mediobanca» - Glass Lewis, una delle principali società Usa di servizi di consulenza proxy, raccomanda agli azionisti del Montepaschi un voto favorevole all'aumento di capitale al servizio ... (ilmessaggero.it)