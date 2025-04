Ilrestodelcarlino.it - Poesie e filastrocche per crescere. Ciclo di letture per tutte le età

I mesi di aprile, maggio e giugno a Casalfiumanese, come da più di quattro decenni a questa parte, fanno rima con la promozione della lettura. Tante le iniziative e attività pronte per la volata conclusiva del percorso ‘La voce delle parole –, rime eper’ alimentato dall’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli e curata dal personale bibliotecario. Si parte domani, alle 10,30, in biblioteca con porte aperte ai più piccoli dai 3 ai 6 anni insieme alle loro famiglie, con ‘Buon compleanno Pimpa’ per festeggiare il mezzo secolo di vita della celebre cagnolina a pallini rossi. Ma sarà l’occasione giusta anche per consegnare ai nuovi nati i kit di benvenuto di ‘Nati per Leggere’. Il 12, alla stessa ora a teatro come iniziativa legata alla celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione, protagonista il volume ‘Bruno Neri – Il calciatore partigiano’ (Ed.