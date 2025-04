Ilgiorno.it - Miart, la forza dell’amicizia. Collaborazioni tra maestri. E le opere sorprendono

Tra arte e vita, amicizia istintiva. Tra artisti, si può incoraggiare: among friends, titola2025, raccogliendo sotto lo stesso tetto (Fiera Milano, viale Scarampo) 179 gallerie da 31 paesi e 5 continenti, invitate ad aprirsi alla collaborazione. Spunto tratto dalla parabola artistica e umana di Robert Rauschenberg, a cento anni dalla sua nascita. Per lui, il lavoro finale è il risultato del lavoro di più di una persona; among friends titolava la retrospettiva che gli dedicò nel 2017 il MoMA di New York. Ora, Intesa San Paolo, main partner di, espone nella sua area lounge Blue Exit, capolavoro dello statunitense, e apre il caveau alle Gallerie d’Italia per mostrare al pubblico altre tredel maestro. L’opera d’arte vincitrice della SZ Sugar-commission 2025, è Una rosa per Morricone e Pasolini, gialla, intrisa d’alcool e capovolta, schiacciata a versare il suo colore sullo spartito di Musica per una fine di Morricone, al quale Pasolini aveva affidato un testo di “soave saggezza”, come fa notare Mario Airò, autore dell’opera premiata, affascinato dal risultato di una straordinaria collaborazione.