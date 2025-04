Femminicidi il segretario dell’Anm Maruotti contro Nordio | Dal ministro parole pericolose

Repubblica.it - Femminicidi, il segretario dell’Anm Maruotti contro Nordio: “Dal ministro parole pericolose” Leggi su Repubblica.it Intervista al numero due dell’Associazione nazionale magistrati: “Non basta prevedere un reato autonomo punito con l’ergastolo, se poi non si investe in politiche sociali, sulla famiglia e sull’educazione sentimentale”

