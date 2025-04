Ilnapolista.it - Politano: «Il nostro obiettivo era di tornare in Champions. Tutto ciò che viene in più, ce lo prendiamo»

L’attaccante del Napoli, Matteohai rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Roma: «Nel calcio che viviamo adesso a volte si guarda solo il risultato finale, il gol e gli assist. Se uno non riesce a chiudere la stagione con 12 gol pensano che non sia un calciatore top. Bisogna anche valutare rispetto alla squadra dove giochi e al tecnico che ti allena. Mi reputo uno che quando scende in campo si adatta il più possibile. Do l’anima e mi metto a disposizione».Bologna? «Ci vorrà una grande partita fisica, tattica e si dovranno vincere molti duelli.Conosco benissimo Italiano, ha giocatori forti. So che li caricherà a mille per questa partita. I felsinei stanno esprimendo un grandissimo calcio. Dobbiamo pareggiare i loro ritmi. Sarebbe importantea vincere fuori casa anche perché non conquistiamo i tre punti dalla trasferta di Bergamo.