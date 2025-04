Borse europee in rosso dopo dazi Trump con Milano -19% Francoforte -24% e Parigi -215%; giù anche il mercato asiatico con Tokyo a -277%

dopo l'annuncio di Donald Trump i mercati globali sono in ribasso, con le Borse europee e asiatiche in forte discesa e il dollaro e il petrolio sotto pressione; nuovo record dell'oro nella notte a $3167 l'oncia Borse europee in rosso dopo i dazi introdotti da Donald Trump con Milano -1,9%, Fr Ilgiornaleditalia.it - Borse europee in rosso dopo dazi Trump con Milano -1,9%, Francoforte -2,4% e Parigi -2,15%; giù anche il mercato asiatico con Tokyo a -2,77% Leggi su Ilgiornaleditalia.it l'annuncio di Donaldi mercati globali sono in ribasso, con lee asiatiche in forte discesa e il dollaro e il petrolio sotto pressione; nuovo record dell'oro nella notte a $3167 l'onciainintrodotti da Donaldcon-1,9%, Fr

Borse, Europa ancora in calo dopo il giovedì nero post dazi. A Milano sell-off banche, tonfo Mps. Borse 3 aprile| I dazi affondano i listini, a Wall Street in fumo 2.000 miliardi. Nasdaq chiude a -6%. Milano perde il 3,6%. Borse in rosso perché i dazi di Trump pesano sulla crescita e sull’inflazione. Borse europee proseguono in rosso dopo dazi, corre l’euro: Milano -2%. Dazi di Trump, le conseguenze sui mercati finanziari | Borse europee e Wall street crollano. Giù anche dollaro e petrolio. Borsa, Europa ancora in profondo rosso. Milano tra le peggiori. I dazi di Trump non perdonano. Ne parlano su altre fonti

Dazi, borse europee in profondo rosso: crollo su tutta la linea dopo la mossa di Trump - Le Borse europee chiudono in profondo rosso, ampliando le perdite in scia al tonfo in apertura di Wall Street. Sui mercati pesano le incertezze ... (iltempo.it)

Sotto il peso dei dazi. Male le Borse europee, Milano la peggiore. Tonfo per Wall Street - Avvio in calo per i listini europei, Milano apre a -2,1%. Male anche i futures di Wall Street. Spaventa l'incertezza prodotta dalla nuova ondata di ... (huffingtonpost.it)

Borse, Asia ancor rosso dopo la tempestra dei dazi: Tokyo -4%. Europa verso avvio in calo - I mercati asiatici sono ulteriormente crollati dopo che ieri Wall Street ha guidato la perdita maggiore tra i mercati mondiali in seguito ai dazi del «Liberation Day» del presidente degli Stati Uniti ... (ilsole24ore.com)