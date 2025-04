Juventusnews24.com - Tudor Juventus, spuntano retroscena dalla Continassa: allenamenti duri e non solo. Ecco la sua ricetta per risollevare la squadra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24e nonlaperlaper il finale di stagioneLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato alcunisul metodo che sta adottando Igorper cercare di ricompattare un ambiente che ha raccolto disunito per recuperare fiducia e certezze.Il tecnico della Juve ha trovato la chiave giusta per farsi seguire dal suo gruppo: accanto agli allentamenti sempre moltoil croato ha inserito anche cene diper cercare di entrare velocemente in sintonia con tutti i ragazzi per questo intenso finale di stagione, in cui c’è da conquistare un piazzamento Champions.Leggi sunews24.com