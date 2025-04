Lanazione.it - A Firenze il congresso Ipnc, ultimi studi sulle infezioni batteriche

, 4 aprile 2025 - Si è svolto per la prima volta in Italia, al Palazzo dei congressi di, il2025 (International pathogenic neisseria Conference), che raccoglie la comunità scientifica internazionale riguardo aglie ricerche avanzate contro le principaliche sono causa di gravi malattie debilitanti e in certi casi anche mortali come la meningite, la sepsi menigococcica e la gonorrea. Il, approdato grazie alla candidatura congiunta diFiera con Fondazione Destination Florence, accoglie oltre 300 delegati provenienti da più di 30 paesi, molti dei quali giovani ricercatori che da domenica 30 marzo si sono dati appuntamento per condividere le proprie conoscenze e competenze sugliprogressi clinici in materia.