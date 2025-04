Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita in Darsena. Un’area di 2mila metri quadri diventerà l’Urban Padel Club

Entro i primi di maggio aprirà nelladi città un nuovo spazio multifunzionale:Ravenna. All’interno di un’ex area industriale diquadrati tra via Lussino e via Cherso, con entrata al 19, si potrà fruire di due campi da, un bar con piccola ristorazione, una palestra per personal training, uno studio di fisioterapia e un centro tatuaggi. "L’idea è nata da una passione comune per il– spiega Francesco Rametta, socio dell’attività – e dalla consapevolezza che sia uno sport in forte ascesa. Da quando tutto è iniziato, nel 2023, però, gli obiettivi si sono evoluti e abbiamo datoa un centro dove le persone vengano per fare sport in compagnia o anche solo per passare il tempo nel bar. Stiamo mettendo a posto gli ultimi dettagli, ma non vediamo l’ora di partire".