Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Giornata complicata anche per il vento. Migliori sensazioni nella FP2”

Leggi su Oasport.it

Tutto come ampiamente previsto. La McLaren domina la scena nel venerdì sul tracciato di Suzuka e piazza la doppietta al termine della caotica seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. In un turno falcidiato dalle bandiere rosse (ben 4 totali) le vetture color papaya hanno mantenuto le aspettative, scavando un bel solco nei confronti dei rivali.Davanti a tutti troviamo(che riparte dal successo di Shanghai) con il tempo di 1:28.114 con 49 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris, quindi terzo Isack Hadjar a 404 davanti alla prima Ferrari di Lewis Hamilton quarto a 430. Quinta posizione per Liam Lawson a 445, quindi sesto George Russell a 453 con Charles Leclerc settimo a 472. Ottava posizione per Max Verstappen a 556 davanti a Pierre Gasly nono a 643, quindi decimo Carlos Sainz a 718.