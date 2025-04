Cinemaserietv.it - Avatar 3, la descrizione del trailer al Cinemacon: ecco due nuove stirpi di Na’vi!

Leggi su Cinemaserietv.it

Il terzo capitolo della saga di James Cameron, “: Fuoco e Cenere”, è stato presentato con unesclusivo aldi Las Vegas, l’annuale evento dedicato agli esercenti cinematografici. Cameron, che sta ultimando il montaggio in Nuova Zelanda, ha inviato un messaggio pre-registrato per scusarsi della sua assenza, ma ha garantito che il film arriverà puntuale il 19 dicembre.Ilè stato proiettato in 3D con occhiali per i presenti e ha mostrato scenari mozzafiato su Pandora, introducendo due nuovi clan di. I Wind Traders, un popolo nomade e pacifico che viaggia nei cieli su strutture simili a mongolfiere stilizzate, e gli Ash People, exche hanno rinnegato Eywa e ora si presentano come un’ostile minaccia, la cui presenza nel film era nota da tempo Durante il filmato, la leader del clan Ash dichiara a Neytiri: “La tua dea qui non ha alcun potere”.