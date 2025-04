Selvaggia Lucarelli annuncia il suo matrimonio poi ironizza | Potrebbe essere in Puglia con la pizzica i taralli Albano Emma I Negramaro

Selvaggia Lucarelli annuncia il suo matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, che da anni ci ha abituato a inchieste e colpi di scena, ha rivelato che presto convolerà a nozze. Scopriamo insieme cosa ha detto.Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: le parole della giornalista sul matrimonioPuntata da non perdere quella che sarà disponibile da domani, venerdì 4 aprile 2025, su Raiplay. Ospite di Hot Ones, programma televisivo trasmesso in streaming e condotto da Alessandro Cattelan, la Lucarelli ha risposto alle domande ‘infuocate’ dal conduttore.Come anticipato dalla Rai in un comunicato ufficiale, una di queste era sulla sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli. Già nove anni fa, la giornalista chiese all’uomo di sposarla ma allora lui le disse di no. Ora però ci ha riprovato e questa volta la risposta è stata decisamente diversa:“Sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli annuncia il suo matrimonio, poi ironizza: “Potrebbe essere in Puglia con la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro” Leggi su Superguidatv.it il suocon Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, che da anni ci ha abituato a inchieste e colpi di scena, ha rivelato che presto convolerà a nozze. Scopriamo insieme cosa ha detto.e Lorenzo Biagiarelli: le parole della giornalista sulPuntata da non perdere quella che sarà disponibile da domani, venerdì 4 aprile 2025, su Raiplay. Ospite di Hot Ones, programma televisivo trasmesso in streaming e condotto da Alessandro Cattelan, laha risposto alle domande ‘infuocate’ dal conduttore.Come anticipato dalla Rai in un comunicato ufficiale, una di queste era sulla sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli. Già nove anni fa, la giornalista chiese all’uomo di sposarla ma allora lui le disse di no. Ora però ci ha riprovato e questa volta la risposta è stata decisamente diversa:“Sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita.

