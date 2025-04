Ilrestodelcarlino.it - ’I Tre Moschietteri’ in musical

Dopo il grande successo di Milano e Roma arriva a Bologna, oggi e domani al Teatro EuropAuditorium, I Tre Moschettieri – Opera Pop, la nuova versionee italiana del più celebre romanzo di Alexandre Dumas prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). Tutti per uno, uno per tutti! il motto simbolo di un’amicizia incorruttibile, si rinnova in questo spettacolo in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Gio’ Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo ed elegante di Giuliano Peparini al quale sono affidate la direzione artistica e la regia. Le coreografie sono curate da Veronica Peparini e Andreas Müller, i testi sono scritti da Alessandro Di Zio, le musiche composte da Gio’ Di Tonno che ha curato anche le orchestrazioni con Giancarlo Di Maria.