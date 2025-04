Lanazione.it - Una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee

Firenze, 4 aprile 2025- Sabato 12 aprile alle 10 del mattino, l’Associazione Casa Museo Schlatter propone un suggestivo appuntamento primaverile nel Parco della Villa Medicea di Pratolino, sito UNESCO inserito nel circuito“Ville e Giardini medicei in Toscana”. L’evento, organizzato in collaborazione con i principali Cral di Firenze, è pensato per far conoscere le piantedella zona e tramandare antichi saperi legati all’erboristeria. La, della durata di due ore e mezzo, sarà condotta da due esperti, gli erboristi Daniela Bencivenni e Roberto Malesci, che illustreranno ai partecipanti le proprietà e gli utilizzi di numerose specie vegetali. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona, da versare al momento della prenotazione. Essendo previsti gruppi di 20 persone, si consiglia di confermare la propria presenza il prima possibile.