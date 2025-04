Borsa | Milano apre in calo dell' 116% pesano le banche

Borsa di Milano apre in calo, appesantita dalle banche. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,16% a 36.639 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1%) e Unicredit (-2,7%). Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche Leggi su Quotidiano.net Ladiin, appesantita dalle. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,16% a 36.639 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1%) e Unicredit (-2,7%).

Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche. Borsa: Milano chiude in forte calo, -3,6%. Dazi travolgono borse mondiali, incubo recessione: Milano cede il 3,6%, Parigi -3,35: male lusso e banche. Borsa: Milano apre in calo, -0,34%. Borsa: Milano apre in calo, -0,34%. Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in forte calo (-1,8%) ma resta oltre 38.000. Buzzi la peggiore del listino. Ne parlano su altre fonti

Borsa: Milano apre in calo dell'1,16%, pesano le banche - La Borsa di Milano apre in calo, appesantita dalle banche. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,16% a 36.639 punti. Nel listino principale scivola Mps (-6,2%). In rosso anche Bper (-3,1%) e Unicredit (-2 ... (ansa.it)

Borse europee in profondo rosso. Milano in calo del 2,12%, scivolano le banche - Sui listini la scure dei dazi: tonfo dei future a Wall Street, crollano Tokyo e Hong Kong. Record dell'oro (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa: Milano apre in calo, -0,34% - (ANSA) - MILANO, 02 APR - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,34% a 38.426 punti (ANSA). (corrieredellosport.it)