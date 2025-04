Un' altra promessa del Le Torri Castelplanio ottiene un provino con il Bologna Fc

Castelplanio – I sogni in casa Le Torri Castelplanio continuano a diventare realtà. D Kevin Costarelli e Michele Silenzi, entrambi del 2011, è stata la volta di Moica Camilla, classe 2012. A coronamento del progetto Bfc Academy mercoledì 2 aprile la giovane promessa di Castelplanio ha varcato i. Anconatoday.it - Un'altra promessa del Le Torri Castelplanio ottiene un provino con il Bologna Fc Leggi su Anconatoday.it – I sogni in casa Lecontinuano a diventare realtà. D Kevin Costarelli e Michele Silenzi, entrambi del 2011, è stata la volta di Moica Camilla, classe 2012. A coronamento del progetto Bfc Academy mercoledì 2 aprile la giovanediha varcato i.

Un'altra promessa del Le Torri Castelplanio ottiene un provino con il Bologna Fc. Ne parlano su altre fonti

BFC Academy e Le Torri Castelplanio: giovani talenti in crescita con il Bologna Fc 1909 - La collaborazione tra la società Le Torri Castelplanio A.S.D. e il Bologna FC 1909, nell’ambito del progetto BFC Academy, continua a dare i suoi frutti. Il progetto, nato per valorizzare giovani ... (anconatoday.it)

Seconda categoria: nel C appaiate in testa Le Torri Castelplanio e Cupramontana, nel D il Loreto tiene a distanza l’Ankon Dorica. In vetta tutto uguale, i pareggi segnano i ... - Giornata 23 in Seconda Categoria che non cambia la situazione in vetta ai gironi C e D dove restano tre squadre: nel C Cupramontana e Le Torri Castelplanio, entrambe fermate sul pareggio 1-1 ... (msn.com)