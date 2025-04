Bicentenario della morte di Volta Due Nobel della fisica a Villa Erba

Sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa a inaugurare il triennio delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Alessandro Volta, il prossimo 14 aprile a Villa Erba. Il presidente sarà presente al convegno dedicato al grande scienziato comasco insieme ai ministri allo Sport e alla Cultura, Andrea Abodi e Alessandro Giuli, e al Sottosegretario Alessio Butti. A seguire gli interventi di due premi Nobel della fisica, l'italiano Giorgio Parisi e Klaus von Klitzing. L'evento riunisce illustri accademici, rappresentanti istituzionali e leader del settore tecnologico e industriale, con l'obiettivo di valorizzare l'eredità scientifica di Alessandro Volta e riaffermare il ruolo dell'Italia quale motore d'innovazione e sviluppo. Il convegno rappresenta un'importante occasione per riflettere sulle implicazioni dell'eredità voltiana nel contesto delle sfide globali e per promuovere il dialogo tra ricerca, industria e politiche pubbliche.

