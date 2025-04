Ilrestodelcarlino.it - Il Legnago Salus ci crede ancora. Lucchese, resta il grande dubbio

Scatta stasera con-Pianese e Pineto-Pescara un turno di campionato molto importante per la zona playout e più in generale per la lotta per non retrocedere. La gara in programma allo stadio Sandrini risulta infatti determinante per la squadra di Bagatti, che dopo aver imposto alla Spal il pareggio a Ferrara è intenzionata a battere la matricola toscana compiendo un doppio salto in alto. Con un successo contro la Pianese infatti il– attualmente fanalino di coda a 25 punti – balzerebbe in terzultima posizione a quota 28, superando in un colpo solo Sestri Levante e Milan Futuro e portandosi a una sola lunghezza di distanza da Antenucci e compagni. Chiaramente poi liguri e rossoneri avranno la possibilità di controbattere, ma attenzione perché domani alle 15 le due squadre si affronteranno a Sestri Levante in uno scontro diretto fondamentale per gli equilibri della zona rossa della classifica.