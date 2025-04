LR Vicenza | Ronaldo è intervenuto al programma E’ solo calcio

Ronaldo, intervenuto nel programma "E' solo calcio", ha analizzato il momento d'oro del Vicenza: "Adesso dipende tutto da noi. Siamo stati bravi a rimanergli addosso per tanto tempo e a non mollare mai. Ora però non possiamo pensare di aver già raggiunto l'obiettivo. Abbiamo un allenatore che ci

