F1 risultati e classifica FP2 GP Giappone 2025 | uno-due McLaren a Suzuka Ferrari deve inseguire Antonelli nelle retrovie

Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del, terzo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di, la FP2 è stata caratterizzata dal brutto incidente dell’australiano Jack Doohan (Alpine), figlio del grande Mick (campione del Motomondiale), andato a impattare violentemente le barriere, perdendo il controllo della propria vettura all’ingresso di curva-1. Fortunatamente, non sembrano esserci state conseguenze importanti sul pilota.Una pista molto impegnativa quella nipponica, esigente sia dal punto di vista aerodinamico che meccanico. Per questo, la bandiera rossa dovuta al crash descritto, non ha agevolato il lavoro dei tecnici nella ricerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Regime di “Red Flag” scattato anche per un’uscita di pista di Fernando Alonso (Aston Martin) e l’erba fuori dalla pista in fiamme per le scintille dei fondi delle monoposto.