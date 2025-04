Ilfattoquotidiano.it - Addio abuso d’ufficio e limitazione alle intercettazioni: così il potere si garantisce l’impunità

Ilche abusa sempre di più delper garantirsi. Siamo entrati in una fase sempre più violenta, sul piano istituzionale, dell’uso illegittimo della legge che diviene diritto per cancellare diritti e consolidare privilegi. La creazione di un’orgia di norme ingiuste e contro lo spirito della Costituzione. Un diritto sempre più diseguale e, quindi, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione che sancisce l’uguaglianza delle persone davanti alla legge.Uguaglianza impone che non ci siano norme che non garantiscano diritti per tutte e tutti e quindi privilegi per i detentori del, soprattutto politico. Un diritto sempre più ingiusto, legale nella forma perché proveniente da chi legifera, ma incostituzionale nella sostanza. Chi crea le norme produce l’, abusa del diritto che diviene esso stesso un: l’delche come un ossimoro cancella il suoeliminando anche il delitto di