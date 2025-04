Sfida del Circolo 2010 contro il Servigliano

Circolo Prato 2010. Al Cicognini questa sera (inizio alle 20, ingresso libero) ci sarà lo scontro diretto con il Servigliano e per il team pratese è obbligatorio conquistare una vittoria per sperare nella permanenza nella massima serie. La Sfida promette spettacolo e si preannuncia dall'elevato livello tecnico con il Circolo Prato 2010 capitanato da Csaba Kun che si presenterà al completo con Giacomo Allegranza (classe 2006), i quotati russi Nikita Artemenko e Kirill Skachkov, entrambi dall'importante curriculum, rispettivamente numero 5 e 8 della classifica stranieri, e, soprattutto, l'esperto greco Panagiotis Gionis che è stato l'ago della bilancia del team quando è stato presente. L'ellenico, 44 anni, che a Parigi ha partecipato alla sua sesta Olimpiadi consecutiva oltre ad aver disputato numerosi campionati Mondiali ed Europei, ora cercherà di dare il suo contributo per regalare la salvezza alla squadra del presidente Emanuele Bartolini.

