Ilgiorno.it - Circonvallazione verde con 350 nuovi alberi

Leggi su Ilgiorno.it

Si è concluso il primo tratto della Milano Green Circle 90-91, il progetto promosso dal Comune, in collaborazione con ForestaMi, a cura dell’agronoma e paesaggista Laura Gatti, reso possibile grazie al supporto del Gruppo Armani. Annunciato ad aprile 2024, il progetto ha come obiettivo la riqualificazione del percorso della filovia 90-91 che attraversa 8 dei 9 Municipi del Comune. "Milano Green Circle – dice Giorgio Armani – non è una dichiarazione di intenti, ma qualcosa di tangibile. Sono convinto che si possa trovare il giusto equilibrio tra città e natura e questa iniziativa è un segnale concreto che desidero dare alla città. La mia speranza è contribuire alla realizzazione di una Milano davvero a misura d’uomo, nella quale stare bene". Per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e in particolare sul progetto Milano Green Circle 90-91, in concomitanza con il Salone del Mobile, un’Apecar elettrica sarà presente in via Manzoni 31.