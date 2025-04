Sedicenti medici estetici | la guardia di finanza chiude una clinica di bellezza abusiva a Costa Volpino

guardia di finanza di Breno, coadiuvati dai colleghi di Costa Volpino e del NAS dei carabinieri di Brescia, hanno individuato due Sedicenti medici estetici che operavano in ambulatori clandestini allestiti nelle loro abitazioni private al confine tra il Bresciano e la Bergamasca, per la precisione nei comuni di Costa Volpino e di Pisogne.L’attività investigativa è stata sviluppata partendo dall’esplorazione della rete, fino ad arrivare all’individuazione di due soggetti, entrambi di nazionalità rumena, che, senza alcuna qualifica, oltre che e privi di partita IVA, avrebbero eseguito pericolose iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler di dubbia provenienza: tutte attività che richiedono una specifica abilitazione e autorizzazione.Il tutto veniva pubblicizzato attraverso numerosi post sui social media, tra cui Instagram e Facebook, con offerte economicamente allettanti. Bergamonews.it - Sedicenti medici estetici: la guardia di finanza chiude una clinica di bellezza abusiva a Costa Volpino Leggi su Bergamonews.it I militari delladidi Breno, coadiuvati dai colleghi die del NAS dei carabinieri di Brescia, hanno individuato dueche operavano in ambulatori clandestini allestiti nelle loro abitazioni private al confine tra il Bresciano e la Bergamasca, per la precisione nei comuni die di Pisogne.L’attività investigativa è stata sviluppata partendo dall’esplorazione della rete, fino ad arrivare all’individuazione di due soggetti, entrambi di nazionalità rumena, che, senza alcuna qualifica, oltre che e privi di partita IVA, avrebbero eseguito pericolose iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler di dubbia provenienza: tutte attività che richiedono una specifica abilitazione e autorizzazione.Il tutto veniva pubblicizzato attraverso numerosi post sui social media, tra cui Instagram e Facebook, con offerte economicamente allettanti.

Sedicenti medici estetici: la guardia di finanza chiude una clinica di bellezza a Costa Volpino. Operavano in casa con prodotti sconosciuti e strumenti non sterilizzati: fermati due finti medici estetici a Pisogne. Interventi estetici senza alcuna abilitazione e in ambulatori clandestini: chiuse due "cliniche". GDF BRESCIA: CLINICHE ABUSIVE SMANTELLATE DALLA GUARDIA DI FINANZA E DAI CARABINIERI.. Trattamenti estetici e iniezioni in due ambulatori clandestini a Pisogne e Costa Volpino. Iniezioni di botulino e fiale di adrenalina nel frigo di casa: scovati due centri estetici abusivi.

