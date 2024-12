Calciomercato.it - Colpo Skriniar, trattativa verso la chiusura: cosa ha deciso la Juve

I due club fiduciosi sulla definizione dell’affare per il cartellino dell’ex capitano dell’Inter, fuori dai piani di Luis EnriqueIl calciomercato di gennaio è alle porte. La priorità dellantus rimane un difensore centrale, se non due considerati i gravi infortuni di Bremer e Cabal. A tal proposito, sono di assoluto rilievo le indiscrezioni sul futuro di, in uscita dal Paris Saint-Germain e apprezzato da Giuntoli.Accordo raggiunto concol Psg: le ultime sullantus (LaPresse) – calciomercato.itLa scelta dellaa proposito del difensore è stata fatta già da diverse settimane. In sintesi: il rinforzo per il reparto arretrato non dovrà essere un calciatore in là con gli anni e,ben più importante, non troppo impegnativo lato ingaggio. Sappiamo bene, infatti, come sulla sponda bianconera sia iniziata da un annetto a questa parte un’opera di ringiovanimento della rosa come riduzione del monte stipendi.