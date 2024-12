Secoloditalia.it - Ore disperate per i due alpinisti sul Gran Sasso, Liris (FdI): dai soccorritori un grandissimo lavoro

Sono orequelle che riguardano la sorte dei duedispersi sul, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, scomparsi da domenica 22 dicembre 2024 dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima del Cornode.Anche la squadra di soccorso impegnata nella ricerca dei dueha vissuto momenti drammatici. I 19sono infatti rimasti bloccati per diverse ore a Campo Imperatore, a circa 2.100 metri di quota: tra di essi 11 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e di 8 lavoratori dell’ostello e della funivia.Costretti a trascorrere la notte lontano dalle proprie famiglie a causa delle proibitive condizioni meteo e del guasto alla funivia, isono scesi in valle questa mattina. “Ci hanno dato un telefono di emergenza per le comunicazioni.