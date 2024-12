Mistermovie.it - Mister Movie | Carry-On è un successo su Netflix, tra i film più visti

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi anni, il Natale cinematografico ha cambiato volto: accanto alle tradizionali commedie romantiche e aiper famiglie, i thriller d’azione stanno guadagnando sempre più spazio. Tra questi,-On disi sta affermando come uno dei più grandi successi della stagione. Uscito il 13 dicembre, ilha totalizzato ben 97 milioni di ore di visione nei primi 10 giorni, proiettandosi verso la Top 10 deipiùdi sempre sulla piattaforma.Numeri da record per-On in Streaming suIl debutto di-On è stato travolgente: 42 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni e altre 55 milioni nella settimana successiva. Il ritmo di crescita suggerisce che ilpotrebbe superare titoli di spicco come Glass Onion: A Knives Out Mystery e The Mother, entrando di diritto tra i primi cinquedi sempre.