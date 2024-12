Ilrestodelcarlino.it - La locomotiva che frena

L'economia dell'Emilia-Romagna rallenta: la regione si conferma uno dei territori '' d'Italia ma con criticità che non vanno sottovalutate. Secondo l'ultimo rapporto realizzato da Regione e Unioncamere, infatti, nel corso del 2024 il Pil (la ricchezza prodotta) cresce dello 0,9 per cento (+ 0,7 per cento lo scorso anno), la disoccupazione si attesta sotto il 4 per cento, però tirano il freno le esportazioni registrando negli ultimi 12 mesi una flessione del - 1 per cento. Per il 2025 si stima un Pil in linea col 2024 e probabilmente segnali di recupero dall'export. In pratica, si naviga senza scossoni, sicuramente senza strappi particolari e crisi come quelle del settore automotive e della moda certificano che non tutto va bene. L'Emilia-Romagna è in pratica bloccata amministrativamente da quando si sono tenute le elezioni europee (con l'addio del presidente Stefano Bonaccini) e adesso si aspettano le mosse del nuovo governatore Michele de Pascale che si ritrova in mano il volante di un'auto che senza un leader ha viaggiato col pilota automatico per gran parte del 2024.