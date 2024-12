Tpi.it - Il paradiso può attendere: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ilpuò: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ilpuò(Heaven Can Wait),di Warren Beatty e Buck Henry del 1978. Ilè un remake di L’inafferrabile signor Jordan (Here comes Mr. Jordan), girato nel 1941 da Alexander Hall (in questa prima versione il, che vedeva come protagonista Robert Montgomery, era ambientato nel mondo del pugilato e non del football). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaJoe Pendleton, campione di football americano, muore in un incidente automobilistico e si ritrova in, al cospetto del funzionario Mr. Jordan. Questi, scoprendo che il suo angelo custode ha commesso un errore prelevando l’anima troppo in fretta, e che Joe sarebbe dovuto morire in realtà dopo 50 anni, ordina all’angelo custode di rimettere l’anima nel corpo.