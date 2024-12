Bergamonews.it - Cooperativa Mosaico: una raccolta fondi per allestire una serra nel carcere di Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

. Lasociale Ilha lanciato unasu ideaginger.it per attrezzare un’area deldie renderla idonea ad una attività orticola. L’intento èunadi circa 350 mq. che consenta di garantire l’attività lavorativa anche nel periodo autunnale ed invernale. Attività che permette ai detenuti di imparare un mestiere in attesa di recuperare la libertà. “Purtroppo -spiega la-, le occasioni di formazione professionale e di acquisizione di una professionalità insono estremamente limitate. Da metà 2023 abbiamo riattivato l’attività dell’orto interno, che già negli anni scorsi aveva consentito di offrire opportunità lavorative ai detenuti. Si tratta di due aree dell’istituto per circa 3000 mq complessivi, in parte destinati alla coltivazione di ortaggi ed in parte occupati da un piccolo noccioleto che hanno bisogno di importanti interventi di manutenzione e sistemazione”.