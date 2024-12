Lettera43.it - Capodanno al Circo Massimo con Gabry Ponte, la Pfm e l’Orchestraccia

Leggi su Lettera43.it

La sera del 31 dicembre, per il concertone dial, si alterneranno sul palco, la Pfm,e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. L’ha reso noto il Campidoglio dopo giorni in cui l’evento è stato in bilico a causa dell’esclusione di Tony Effe e la successiva defezione di altri artisti in solidarietà col collega. Insieme a loro anche Mauro Zavadava Mandolesi, Mariachiara Belardo e Don Cash per una grande festa a ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e proseguirà con il countdown di mezzanotte. Ulteriori dettagli e altre sorprese saranno annunciati nei prossimi giorni in una conferenza stampa di presentazione dell’evento.Articolo completo:alcon, la Pfm edal blog Lettera43