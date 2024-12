Oasport.it - Superlega volley, si gioca a Santo Stefano: orari partite, dove vederle in tv e streaming

Ladimaschile terrà compagnia agli appassionati durante la giornata di: si rinnova la tradizione con l’abbuffata diil 26 dicembre, dopo Natale si ritorna in campo per regalare grande spettacolo. Il programma propone sei incontri assolutamente da non perdere e che ci faranno divertire durante un pomeriggio di fuoco.Perugia ospiterà Modena in uno dei confronti più vibranti di questa giornata di festa: i Block Devils partiranno con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico, ma i Canarini sognano il grande colpaccio nella tana dei Campioni d’Italia. Trento è attesa da una partita durissima contro Milano tra le mura amiche, mentre Civitanova chiederà strada sul campo di Monza.Piacenza cerca continuità al PalaBanca contro una motivatissima Cisterna, mentre Verona vuole regalare una gioia ai proprio tifosi battendo Grottazzolina.