Serie B. Cremonese, Stroppa adesso vuole risposte

Il calendario dellaB costringe le squadre cadette a un Natale di lavoro sul campo. Giovedì 26 dicembre, infatti, è in programma la diciannovesima e ultima giornata di andata. Le diverse contendenti, peraltro, solo tre giorni dopo saranno chiamate a inaugurare il ritorno. Per quel che riguarda il programma di Santo Stefano, in chiave lombarda, merita un occhio di riguardo la trasferta dellaa Cesena. I grigiorossi sono stati superati anche dalla Juve Stabia ed ora si trovano in quinta posizione, con un punto di vantaggio proprio sui romagnoli che sperano nel sorpasso. La squadra dideve trovare la forza per far ripartire il proprio cammino dopo le brutte prove con Reggiana, Cittadella e Sampdoria (due punti). Il ritorno in panchina del tecnico di Mulazzano (dopo la parentesi Corini) non sembra avere risolto i problemi di un gruppo che stenta ad andare in gol e commette troppi errori in difesa: la squadra è a -11 dalla promozione diretta.