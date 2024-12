Biccy.it - Saro Mattia Taranto su Lorenzo Spolverato: “Tanta passione tra noi. Shaila stai attenta!”

I pettegolezzi e le voci su un presunto legame trae un fantomatico guru della moda sono circolati con insistenza per settimane, tanto che Alfonso Signorini al Grande Fratello ha avvisato il gieffino, che però ha smentito tutto: “Non conosco nessun guru della moda, non è vero nulla“. Oggi però su Nuovo Tv il ragazzo misterioso è uscito dall’ombra ed ha rivelato la sua identità, si tratta infatti dello stilista.Il giovane oltre ad aver parlato di un bacio molto intenso, ha anche dichiarato cheavrebbe smesso di seguirlo sui social poco prima del suo ingresso nel reality di Canale 5. Lo stilista ha spiegato che l’unfollow secondo lui è stato fatto per evitare qualsiasi tipo di collegamento.tra le tante cose su Nuovo Tv ha confessato che ilche ha conosciuto lui è molto diverso da quello che vediamo al GF e che durante la serata che hanno passato insieme gli atteggiamenti, il tono della voce e il modo di comportarsi del gieffino erano distanti da quelli che mostra in televisione.