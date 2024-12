Thesocialpost.it - Roma, albero cade su un edificio: si rompe una tubatura del gas

Ancora paura aper uncaduto, dopo la tragedia delle scorse ore: un altro arbusto è precipitato su unprovocando anche la rottura di unacon conseguente perdita di gas in via Pievebovigliana 21, a San Basilio, periferia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione diSan Basilio.Leggi anche: Il Giubileo in diretta – Il messaggio del papa: “La porta sia un invito a entrare in una nuova vita”Dopo la morte della donna di 45 anni travolta dal crollo di unal parco giochi di via Cesare Massini mentre era in compagnia dei tre figli piccoli e di una amica (rimasta gravemente ferita), sono circa 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco diper alberi o rami pericolanti su tutto il territorio provinciale.