Napoli ciak si gira Anzi on air Le parole di ADL

Il presidente delAurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta a Radio CRC (radio ufficiale del club partenopeo) anche per una serie di auguri. Di seguito le sue dichiarazioni. “Mi è doveroso iniziare con un confronto di questo 2024, che si divide in due sezioni: i primi ed i secondi sei mesi che si stanno per concludere. Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in Europa, c’è stato un blocco, la prendo filosoficamente e positivamente. Mi prendo tutte le responsabilità degli errori, non voglio accusare nessun altro. Oo sono il deus ex machina, io sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro. E quindi è giusto che io mi prenda tutte le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari milioni di tifosi”.Ile la seconda parte del 2024 Per quanto riguarda la seconda parte, ho trovato nell’uomo Antonio Conte, a cui faccio gli auguri, una persona che mi ha dato una mano capendo che io ho bisogno di ristrutturare.