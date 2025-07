Openda Inter il belga resta un obiettivo per l’attacco | Marotta ci prova con il Lipsia la situazione

Openda Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante belga del Lipsia nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a monitorare il mercato in vista di un possibile rinforzo per il reparto offensivo, e uno dei nomi che rimane costantemente in cima alla lista è quello di Lois Openda. L’attaccante belga, che nella scorsa stagione ha giocato con il RB Lipsia, è da tempo nel radar dei nerazzurri, e la sua situazione potrebbe rivelarsi interessante per la dirigenza interista. Come riportato da Tuttosport, Openda continua a essere una pista seguita con attenzione per l’attacco dell’Inter, soprattutto se dovessero verificarsi sviluppi legati a giocatori già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

