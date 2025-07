Bologna città 30 il Consiglio di Stato riapre la partita e dà torto al Comune | ecco perché

Bologna, 16 luglio 2025 – Il Consiglio di Stato riapre la battaglia legale su Città 30. I giudici, infatti, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar, hanno dato torto al Comune di Bologna e alla Città metropolitana, giudicando ammissibile il ricorso dei tassisti e facendo tornare tutto al Tribunale amministravo dell'Emilia Romagna che ora dovrà pronunciarsi nel merito. In pratica, la sentenza pubblicata ieri dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, stabilisce che – anche se non è precisamente quantificabile – i tassisti ricorrenti di Bologna hanno subito un danno economico dal taglio del limite di velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna città 30, il Consiglio di Stato riapre la partita e dà torto al Comune: ecco perché

