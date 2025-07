Indagine sui Neet | la mappa delle criticità e le proposte per fronteggiarle

Roma, 16 luglio 2025 – Cosa fanno Regioni e altre istituzioni sulla frontiera dei Neet? L'inefficacia di un programma come Garanzia Giovani - che, come è noto, non è riuscito a coinvolgere i soggetti che maggiormente ne avrebbero avuto bisogno - sottolinea come, in assenza di strategie specifiche di intercettazione, siano proprio i giovani più vulnerabili e scoraggiati a restare fuori dal raggio delle politiche pubbliche. Per affrontare con efficacia il fenomeno NEET, è invece necessario sviluppare azioni dedicate sia in ottica di prevenzione - per evitare che i giovani entrino in tale condizione - sia di reintegro per chi ne è già coinvolto.

Indagine sui Neet: scoraggiati, non studiano e non lavorano - Roma, 16 luglio 2025 – Nasce Dedalo, l’Osservatorio permanente sul fenomeno NEET ("Not in Education, Employment, or Training", ovvero "Non in istruzione, lavoro o formazione".

