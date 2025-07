Nessun trattore stavolta, ma stivali in marcia sì. E un messaggio scandito a voce alta da Coldiretti: « Europe is not vonderland». Il destinatario? Ursula von der Leyen, accusata di aver smarrito la bussola sulle vere prioritĂ dell’Unione. Così gli agricoltori tornano a farsi sentire nel Quartiere europeo di Bruxelles, cuore delle istituzioni comunitarie, per ricordare alla Commissione che senza agricoltura, l’Europa rischia di perdere le proprie fondamenta. Una protesta non casuale: il 16 luglio l’esecutivo europeo presenta le prime bozze del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. E nei corridoi del vecchio Schuman – l’edificio sede della Commissione – rimbalza una cifra che preoccupa: meno 20% per la Politica agricola comune (Pac). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ne hanno pieni gli stivali, gli agricoltori marciano a Bruxelles contro von der Leyen: “Un taglio del 20% è inconcepibile”