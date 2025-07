Dazi Usa Tajani | Difficile portarli a zero entro 1° agosto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 “Le trattative sui dazi sono in corso. È chiaro come l’obiettivo finale sia lo zero a zero, ma non credo che si possa realizzare entro l’1 agosto. Vediamo quali saranno le percentuali. Agli Stati Uniti ho spiegato quali sono gli interessi italiani e la necessitĂ di impedire un’escalation tariffaria, dialogando fino all’ultimo minuto per trovare un’intesa che non sia dannosa per il nostro sistema imprenditoriale. Nonostante le difficoltĂ , le esportazioni italiane si attestano intorno ai 623 miliardi di euro, un risultato che ci consente di puntare a quota 700 miliardi entro la fine del 2027”. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi, export e identità . Le sfide che dividono la nuova destra globale viste da Arditti - Come sappiamo bene, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha rimesso al centro dell’agenda mondiale un tema decisivo: i dazi.

Borse Asia e Pacifico in ordine sparso: attesi sviluppi su dazi e stimoli economici - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana finanziaria.

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

