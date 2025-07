Rubano con la forza l' orologio a un 81enne e provano a scappare | tre arresti a Lugano

Sono stati arrestati il 13 luglio a Lugano tre uomini, di 36, 40 e 46 anni, tutti cittadini algerini residenti in Francia. Secondo le ricostruzioni, i tre sono sospettati di aver aggredito un uomo di 81 anni poco dopo le 21.30 in piazza Bernardino Luini, portandogli via con la forza l’orologio. 🔗 Leggi su Quicomo.it