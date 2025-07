Il nucleare è energia sostenibile parola di Confindustria e dell’Enea

Il nucleare è energia sostenibile, complementare alle rinnovabili, e in grado di aiutare le imprese e di abbassare il costo delle bollette. E’ questo il cuore del messaggio lanciato da Confindustria e dall’Enea che insieme – in occasione di un convegno ‘Nuclearefuturo’, all’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei deputati – hanno presentato uno studio ad hoc sul ritorno dell’Italia al nucleare per la produzione di energia, facendo anche un stima, pari al 2,5% del Pil, del valore economico che questa decisione potrà avere nel tempo. Un programma nucleare – viene spiegato – “necessita di una determinazione di lungo termine e di convergenza politica, e di un assetto normativo snello e allineato agli standard europei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

