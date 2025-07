Limarra porta il suo sound a Z? Centro Culture Contemporanee

Martedì 22 luglio, il cantautore siciliano Limarra farà tappa a Catania con un concerto all'interno di SpiazZ?, il cortile estivo di Z? Centro culture contemporanee. L'evento, inserito nella rassegna Raizes, dedicata al folk e alla world music, vedrà l'artista presentare i brani del suo nuovo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: limarra - centro - culture - contemporanee

LIMARRA: il 22 luglio in concerto a Catania per la rassegna Raizes di Zo Centro culture contemporanee; LIMARRA il 22 luglio in concerto a Catania per la rassegna Raizes di Z Centro culture contemporanee; Il Museo Civico di Castelbuono presenta il nuovo allestimento e un corpus di opere di Lisetta Carmi.

CENTRO DI CULTURE CONTEMPORANEE ZO - exibart.com - it 2009 – Un ponte sul Mediterraneo 14 aprile 2009 CENTRO DI CULTURE CONTEMPORANEE ZO ... Segnala exibart.com

CCC - CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE - exibart.com - CCC – CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE Indirizzo Roma, Via Del Pigneto, 22, (Roma) Email cccpigneto@gmail. exibart.com scrive