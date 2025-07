Gwyneth Paltrow sminuisce Brad Pitt | Dovevo spiegargli le differenze del caviale aveva paura del mio successo

L'attrice vuota il sacco sulla relazione con Brad Pitt parlando delle differenze sociali che c'erano tra i due: "Lui si sentiva minacciato dal mio successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

The Riders | Brad Pitt con Edward Berger nel film ispirato al romanzo - Il divo hollywoodiano Brad Pitt sarà diretto da Edward Berger nell’adattamento cinematografico del romanzo The Riders.

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1 è stato recentemente diffuso in streaming da Warner Bros. Italia, offrendo uno sguardo emozionante nel cuore della velocità che caratterizza questo sport.

Brad Pitt voleva lasciare Hollywood: "Poi David Fincher mi ha ridato fiducia con lo script di Seven" - L'attore era inizialmente scettico sul copione del thriller del 1995, ma successivamente ha ritrovato la fiducia nel cinema Brad Pitt avrebbe potuto dire addio all'industria hollywoodiana se non fosse stato per l'offerta di lavoro arrivata da David Fincher.

F1 avrebbe avuto lo stesso successo senza Brad Pitt? - Il nuovo film con il divo dei divi conquista il box office mondiale e italiano con estrema facilità, ma siamo sicuri che senza di lui avrebbe funzionato? Come scrive vanityfair.it

L’effetto Brad Pitt spinge Apple verso la F1: dopo il successo al botteghino, punta ai diritti Tv - Cupertino sarebbe pronta a sfidare la Disney per aggiudicarsi la trasmissione live dei GP sul mercato americano ... Si legge su msn.com