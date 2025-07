Femminicidio Martina Scialdone esclusa la premeditazione per Costantino Bonaiuti | ridotta la pena

Dopo soli sette mesi dalla condanna all’ergastolo in primo grado, la Corte d’Appello ha deciso di ridurre la pena per Costantino Bonaiuti, condannandolo a 24 anni e 8 mesi di carcere. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto considerando la gravitĂ dell’omicidio di Martina Scialdone, avvenuto il 13 gennaio 2023. Bonaiuti, accusato dell’omicidio della giovane donna, aveva ucciso Martina, 34 anni, con un solo colpo sparato a distanza ravvicinata, al termine di un incontro che avrebbe dovuto concludere una relazione ormai finita. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto fuori dal ristorante Brado  in via Tuscolana, dove Bonaiuti e la vittima avevano cenato insieme poco prima del tragico accadimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Š Thesocialpost.it - Femminicidio Martina Scialdone, esclusa la premeditazione per Costantino Bonaiuti: ridotta la pena

