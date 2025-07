Corbani portavoce del Comitato Sì Meazza | Su San Siro si andrà al giudizio di merito appare fuori luogo dire questa cosa

San Siro: il commento di Corbani dopo il respingimento del ricorso al TAR si è espresso così: «Su San Siro si andrĂ al giudizio di merito». Il progetto riguardante la demolizione di San Siro continua a suscitare polemiche. Luigi Corbani, portavoce del Comitato Sì Meazza, ha commentato la recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale ( TAR ) della Lombardia, che ha respinto il ricorso per chiedere la sospensione del vincolo posto dalla Soprintendenza sul secondo anello dello stadio. In un’intervista riportata da Calcio & Finanza, Corbani ha sottolineato che, nonostante la decisione, la situazione legale non è ancora risolta. 🔗 Leggi su Internews24.com

