Escursionista cade per 40 metri sul sentiero verso Passo Pordoi

Firenze, 16 luglio 2025 – Dramma in vacanza. Un’escursionista fiorentina è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano dopo una caduta mentre stava scendendo insieme al marito dal sentiero 626 che da Passo Campolongo porta verso Passo Pordoi. La donna, riferisce il Soccorso alpino del Veneto, ha perso l’equilibro ed è caduta tra le rocce fermandosi una quarantina di metri più sotto. Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è risalita dal basso finché i soccorritori non sono riusciti a individuare la posizione della ferita e raggiungerla. Subito dopo l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, malgrado qualche turbolenza, è riuscito a calare con il verricello il tecnico di elisoccorso e il medico dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escursionista cade per 40 metri sul sentiero verso Passo Pordoi

