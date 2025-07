Lavori sulla strada provinciale circolazione interrotta per due settimane | le modifiche al traffico

Per consentire l'esecuzione in sicurezza da parte di Hera dei lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche e della rete gas, si rende necessario interrompere temporaneamente la pubblica circolazione lungo un tratto della strada provinciale  53 "Budria e del Castello", dalla p.k.

Via Pieve Sant'Andrea. C'è la strada provvisoria: "Ritorno alla normalità . Presto gli ultimi lavori" - La strada provvisoria è completata: Pieve Sant'Andrea è da ieri di nuovo raggiungibile in auto. Si tratta appunto di una soluzione temporanea, in vista degli annunciati lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'arteria collinare che unisce Imola e Casalfiumanese, danneggiata dalle alluvioni degli ultimi due anni, per i quali è già stato previsto un intervento da oltre 700mila euro.

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrĂ recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarĂ chiuso - Ci siamo. L'ecomostro di via Tiro a Segno sarĂ ingabbiato. Con quasi un mese di ritardo, rispetto alla data inizialmente comunicata dagli uffici del Comune, domani e inizieranno i lavori di recinzione dell'edificio, che successivamente dovrebbe essere abbattuto per riqualificare l'intera area.

Lavori di potatura, interrotto il transito per due giorni lungo il tratto di strada - Nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 aprile, dalle 8 alle 19 per consentire l'esecuzione di lavori di potatura a cura di privati, via Aldighieri, a Ferrara, sarà interrotta al transito nel tratto tra il controviale Cavour e via Macalister-Byron.

Continuano i lavori e controlli estivi lungo la tratta provinciale: nei prossimi giorni possibili disagi per la circolazione stradale lungo la SP 45 "VIllasanta-Vimercate" Venerdì 27 giugno, in orario notturno (dalle h. 20 alle 6 circa)

Interruzione temporanea della circolazione lungo il tratto compreso tra Ducenta e Coccolia della provinciale 53 "Budria e del Castello" - Per consentire l'esecuzione in sicurezza da parte di Hera spa dei lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche e della rete gas, si rende necessario interrompere temporaneamente la pubb ...

Ravenna. Lavori sulla Strada provinciale 99 "Viazza di Villanova" dal 14 fino al 25 luglio - Per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della Strada provinciale 99 "Viazza di Villanova" nel comune di ...